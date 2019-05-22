شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 105 أطنان من السلال الرمضانية في مخيمي «الزعتري» و«الأزرق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث بلغ عدد الافراد المستفيدين من توزيع السلال الرمضانية في المحطة السابعة هناك 13.634 شقيقاً سورياً، ليبلغ حجم المواد الغذائية الموزعة 105 أطنان.

وتشتمل سلة الغذاء الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة، والتي تلبي احتياجات الإشقاء اللاجئين السوريين داخل المخيمات.