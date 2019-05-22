رئاسة الإفتاء تدشن تطبيق "اسألني" على الأجهزة الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، تطبيق الرد على أسئلة المستفتين (اسألني ASK ME) على الأجهزة الذكية.

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وأكد أن هذا التطبيق يأتي تماشيا مع حرص ولاة الأمر على توفير كل ما يسهم في خدمة المواطن، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في استخدام التقنية.

وأشار إلى متابعة سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، لإنجاز هذا التطبيق الذي نفذ بجهود ذاتية من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة، وبسواعد وطنية.

وبين الشيخ العواد أن التطبيق يستسقي جل فتاواه من فتاوى علماء أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة.