- 1/2
- 2/2
يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير على حواف الإناء.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كشفت هذه اللحظات الممتعة والطريفة، عن حب هذا الصغير للاستحمام في الإناء الضخم؛ وذلك في حديقة خاصة أنشئت لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت جنوبي تايلاند.
وحسب الفيديو، ظهر الفيل الصغير "فاه سي" خجولًا في البداية؛ لكنه بعدها بدأ يركل ماء الإناء بأحد سيقانه الأمامية، مع تزايد ثقته وإدراكه لمدى إعجابه بالمياه.. يزداد حماسه أكثر وأكثر؛ فيهبط بجسده في الماء، بينما يقوم الرجل الذي يعتني به برش المياه من خرطوم على ظهره، وبعدها يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير ويتسبب بفيضان الماء على حواف الإناء.
وتُعلق الصحيفة على الفيديو، قائلة: في تايلاند، يعيش ثلاثة من كل أربعة أفيال في ظروف غير مقبولة بسبب صناعة السياحة واستغلال الأفيال؛ ولهذا أسّس التايلندي أدولويت خامية هذه الحديقة لرعاية الأفيال والعناية بصغارها.
فيديو طريف.. هل رأيت فيلًا يستحم في إناء؟أيمن حسن الخليج 365 2019-05-22
يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير على حواف الإناء.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كشفت هذه اللحظات الممتعة والطريفة، عن حب هذا الصغير للاستحمام في الإناء الضخم؛ وذلك في حديقة خاصة أنشئت لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت جنوبي تايلاند.
وحسب الفيديو، ظهر الفيل الصغير "فاه سي" خجولًا في البداية؛ لكنه بعدها بدأ يركل ماء الإناء بأحد سيقانه الأمامية، مع تزايد ثقته وإدراكه لمدى إعجابه بالمياه.. يزداد حماسه أكثر وأكثر؛ فيهبط بجسده في الماء، بينما يقوم الرجل الذي يعتني به برش المياه من خرطوم على ظهره، وبعدها يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير ويتسبب بفيضان الماء على حواف الإناء.
وتُعلق الصحيفة على الفيديو، قائلة: في تايلاند، يعيش ثلاثة من كل أربعة أفيال في ظروف غير مقبولة بسبب صناعة السياحة واستغلال الأفيال؛ ولهذا أسّس التايلندي أدولويت خامية هذه الحديقة لرعاية الأفيال والعناية بصغارها.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
02:56 PM
يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه
يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير على حواف الإناء.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كشفت هذه اللحظات الممتعة والطريفة، عن حب هذا الصغير للاستحمام في الإناء الضخم؛ وذلك في حديقة خاصة أنشئت لرعاية الفيلة المتقاعدة وصغارها على جزيرة فوكيت جنوبي تايلاند.
وحسب الفيديو، ظهر الفيل الصغير "فاه سي" خجولًا في البداية؛ لكنه بعدها بدأ يركل ماء الإناء بأحد سيقانه الأمامية، مع تزايد ثقته وإدراكه لمدى إعجابه بالمياه.. يزداد حماسه أكثر وأكثر؛ فيهبط بجسده في الماء، بينما يقوم الرجل الذي يعتني به برش المياه من خرطوم على ظهره، وبعدها يرقد هذا الفيل الرضيع في الإناء الضخم، يضع رأسه تحت الماء ويكتم أنفاسه للحظات، ثم يرفع رأسه ويرش الماء من خرطومه الصغير ويتسبب بفيضان الماء على حواف الإناء.
وتُعلق الصحيفة على الفيديو، قائلة: في تايلاند، يعيش ثلاثة من كل أربعة أفيال في ظروف غير مقبولة بسبب صناعة السياحة واستغلال الأفيال؛ ولهذا أسّس التايلندي أدولويت خامية هذه الحديقة لرعاية الأفيال والعناية بصغارها.
، فيديو طريف.. هل رأيت فيلًا يستحم في إناء؟ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو طريف.. هل رأيت فيلًا يستحم في إناء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.