، شركة إيطالية كبيرة تهرب من تركيا وتبحث بيع حصتها بالمشروع الضخم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت طلبًا لروما لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية في تركيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" -نقلًا عن مصادر مطلعة- أن شركة "أستالدي" الإيطالية وشريكتها التركية، استأنفت محادثات بيع جسر في إسطنبول يربط بين أوروبا وآسيا مع مجموعة مستثمرين صينيين.

وأضافت الوكالة، أن "أستالدي" وشركة "IC Yatirim Holding AS" استأنفتا المحادثات مع كونسورتيوم تقوده المجموعة الصينية "Merchants" بعد التوصل لتفاهم مع الحكومة التركية.

وبحسب ما نقله الأربعاء موقع "روسيا اليوم"؛ يجري الحديث عن جسر يافوز سلطان سليم، وكانت "أستالدي" قد جلست إلى طاولة المفاوضات مع الشركات الصينية في شهر مارس لبيع حصصها في الجسر والمقدرة بـ33%؛ غير أن المحادثات حينها تعثرت.

وتقوم "أستالدي" بالمشاركة مع الشركة التركية، التي تملك 67% من الجسر، بتشغيل الجسر في إسطنبول منذ عام 2016، بعد استثمار بلغ حوالى 3 مليارات دولار.

وتعاني "أستالدي"، التي تُعَد ثاني أكبر شركة بناء في إيطاليا، من مشاكل مالية، دفعتها للتقدم بطلب للقضاء الإيطالي لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا.