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رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل ٤ قضاة إلى المحاكمة التأديبية لإساءتهم استخدام السلطة القضائية

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد نتائج تفتيش دقيقة ومساءلة أثبتت مخالفتهم الأنظمة

أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أربعة قضاة إلى المحاكمة التأديبية بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية لا تتناسب مع مقتضيات القضاء في المملكة، الذي عُرف رجاله بالحصافة والنزاهة والمهنية العالية.

وحسبما علمت "الخليج 365"، فإن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني؛ تلقى تقارير عدة من التفتيش القضائي، قام على أثرها بإحالة مجموعة من القضاة إلى التأديب، غير أن أربعة من القضاة، استدعت المخالفات التي ارتكبوها إنهاء خدماتهم.

وكان وزير العدل قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، أن القضاء يعد مسؤولية كبيرة يتعين على القاضي القيام بمهامها وفق ما تمليه عليه مسؤولية الوظيفة ولا يعد القضاء أو الإجراءات الخاصة المتعلقة بالقضاة امتيازاً أو حقاً لشخص القاضي أو يعتبر سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل ٤ قضاة إلى المحاكمة التأديبية لإساءتهم استخدام السلطة القضائية

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-22

أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أربعة قضاة إلى المحاكمة التأديبية بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية لا تتناسب مع مقتضيات القضاء في المملكة، الذي عُرف رجاله بالحصافة والنزاهة والمهنية العالية.

وحسبما علمت "الخليج 365"، فإن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني؛ تلقى تقارير عدة من التفتيش القضائي، قام على أثرها بإحالة مجموعة من القضاة إلى التأديب، غير أن أربعة من القضاة، استدعت المخالفات التي ارتكبوها إنهاء خدماتهم.

وكان وزير العدل قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، أن القضاء يعد مسؤولية كبيرة يتعين على القاضي القيام بمهامها وفق ما تمليه عليه مسؤولية الوظيفة ولا يعد القضاء أو الإجراءات الخاصة المتعلقة بالقضاة امتيازاً أو حقاً لشخص القاضي أو يعتبر سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة.

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22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440

01:47 PM

بعد نتائج تفتيش دقيقة ومساءلة أثبتت مخالفتهم الأنظمة

أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أربعة قضاة إلى المحاكمة التأديبية بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية لا تتناسب مع مقتضيات القضاء في المملكة، الذي عُرف رجاله بالحصافة والنزاهة والمهنية العالية.

وحسبما علمت "الخليج 365"، فإن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني؛ تلقى تقارير عدة من التفتيش القضائي، قام على أثرها بإحالة مجموعة من القضاة إلى التأديب، غير أن أربعة من القضاة، استدعت المخالفات التي ارتكبوها إنهاء خدماتهم.

وكان وزير العدل قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، أن القضاء يعد مسؤولية كبيرة يتعين على القاضي القيام بمهامها وفق ما تمليه عليه مسؤولية الوظيفة ولا يعد القضاء أو الإجراءات الخاصة المتعلقة بالقضاة امتيازاً أو حقاً لشخص القاضي أو يعتبر سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة.

، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحيل ٤ قضاة إلى المحاكمة التأديبية لإساءتهم استخدام السلطة القضائية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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