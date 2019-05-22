، بسبب الرواتب.. توقف عمال وحراس الأمن عن العمل بمستشفى فيفاء ،

- 1/2
- 2/2
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن عمال الشركة المشغلة بمستشفى فيفاء العام، توقفوا عن العمل؛ بسبب تأخر صرف رواتبهم، فما يدخل حراس الأمن شهرهم الثالث دون رواتب، بعد أن انقطعت دون معرفة الأسباب.
"الخليج 365" تواصلت مع "صحة جازان"؛ والتي أوضحت أنه بالنسبة للقصور في أداء أي مقاول يتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في العقد، والذي يحدده نظام المنافسات الحكومي، وتتضمن هذه العقوبات الإنذارات والحسم من مستخلصات المقاول الشهرية ومخاطبة مكتب العمل، وجميع ما الخليج 365 تم اتخاذه مع المقاول الحالي، وفي حالة استمرار عدم الالتزام فيتم سحب العملية والترسية على مقاول آخر حال توفر شروط السحب.
بسبب الرواتب.. توقف عمال وحراس الأمن عن العمل بمستشفى فيفاءعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-05-22
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن عمال الشركة المشغلة بمستشفى فيفاء العام، توقفوا عن العمل؛ بسبب تأخر صرف رواتبهم، فما يدخل حراس الأمن شهرهم الثالث دون رواتب، بعد أن انقطعت دون معرفة الأسباب.
"الخليج 365" تواصلت مع "صحة جازان"؛ والتي أوضحت أنه بالنسبة للقصور في أداء أي مقاول يتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في العقد، والذي يحدده نظام المنافسات الحكومي، وتتضمن هذه العقوبات الإنذارات والحسم من مستخلصات المقاول الشهرية ومخاطبة مكتب العمل، وجميع ما الخليج 365 تم اتخاذه مع المقاول الحالي، وفي حالة استمرار عدم الالتزام فيتم سحب العملية والترسية على مقاول آخر حال توفر شروط السحب.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
01:41 PM
"صحة جازان": عاقبنا المقاول وقد نسحب المشروع ونرسيه على آخر
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن عمال الشركة المشغلة بمستشفى فيفاء العام، توقفوا عن العمل؛ بسبب تأخر صرف رواتبهم، فما يدخل حراس الأمن شهرهم الثالث دون رواتب، بعد أن انقطعت دون معرفة الأسباب.
"الخليج 365" تواصلت مع "صحة جازان"؛ والتي أوضحت أنه بالنسبة للقصور في أداء أي مقاول يتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في العقد، والذي يحدده نظام المنافسات الحكومي، وتتضمن هذه العقوبات الإنذارات والحسم من مستخلصات المقاول الشهرية ومخاطبة مكتب العمل، وجميع ما الخليج 365 تم اتخاذه مع المقاول الحالي، وفي حالة استمرار عدم الالتزام فيتم سحب العملية والترسية على مقاول آخر حال توفر شروط السحب.
، بسبب الرواتب.. توقف عمال وحراس الأمن عن العمل بمستشفى فيفاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الرواتب.. توقف عمال وحراس الأمن عن العمل بمستشفى فيفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.