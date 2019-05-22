، بالصور .. هنا مشاهد لإنسانية الشباب السعودي في الحرمين الشريفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عناصر الكشافة .. رسل سلام عطاؤهم لمسيرة العمل الإنساني لا ينضب

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، تقديم خدماتها للمعتمرين والزوّار بالحرمين الشريفين في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال المعسكرات الكشفية الرمضانية التي بدأت فعالياتها منذ مطلع شهر رمضان الجاري بتسخير عددٍ من الكشّافين والجوّالة والقادة يمثلون جميع قطاعات الجمعية ويعملون وفق فترات منظمة طيلة ليالي الشهر الفضيل.

وسجّلت عناصر جمعية الكشافة خلال تقديم تلك الخدمة في الأيام الماضية مواقف بطولية وإنسانية؛ تتجدّد كل عام تؤكّد حرص الشباب السعودي على خدمة الآخرين، وحبهم للعمل التطوعي، وأنهم نماذج لأبناء وطنهم يعتزون بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وانتشر شباب الكشافة في أروقة وساحات الحرمين الشريفين يقابلون كل معتمر أو زائر بابتسامة مرحبين بخدمته بإرشاد أو دفع عربة أو حمل طفل، أو أيّ مساعدة يطلبها منهم، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام .. عطاؤهم لا ينضب في مسيرة العمل الإنساني.