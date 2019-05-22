السعودية تعلن قرارها بشأن حضور مؤتمر المنامة الخاص بصفقة القرن

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء، موقفها من المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي المزمع عقده في العاصمة المنامة يومي 25 و 26 يونيو/ حزيران المقبل، بدعوة من الإدارة الأمريكية، كأولى خطوات خطة السلام " صفقة القرن ".

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه "بدعوة كريمة من مملكة البحرين الشقيقة، يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري في ورشة عمل بعنوان (السلام من أجل الازدهار) التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكدت الصحيفة أن مشاركة الوزير التويجري تأتي استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم ويحقق آماله وتطلعاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أنه سيعقد مؤتمرا اقتصاديا دوليا يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل في البحرين بعنوان "الرخاء من أجل السلام"، سيجمع وزراء المالية مع قادة الأعمال العالميين والإقليميين، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد البيت الأبيض أن مؤتمر البحرين سيشهد مشاركة واسعة، من أجل حشد الاستثمارات الاقتصادية المحتملة لخطة السلام، ولتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.