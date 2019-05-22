الهلال الأحمر ينظم دورة للمتطوعات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية

أقامت إدارة التدريب وإدارة الاتصال المؤسسي وإدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة؛ دورة للمتطوعات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية خلال يومين، بشأن التعامل مع الحالات الطارئة.

وشملت الدورة طالبات كليتي الطب والعلوم التطبيقية بكافة أقسامها من طالبات التمريض والصحة العامة وصحة المجتمع والمختبرات الطبية للمستويات الثالث والرابع والسادس والامتياز.

يأتي ذلك ضمن برامج ونشاطات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، والاهتمام بالعاملين في الهيئة وحرص إدارتها على نشر ثقافة الوعي الصحي وتشجيع جميع الفئات وتحديدًا الشباب بكافة تخصصاتهم، على اكتساب الخبرة ونشر روح التعاون وبذل العطاء والمسؤولية بينهم.

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وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: «إن الدورة أقيمت بإدارة التدريب بفرع الهيئة بالمنطقة ونفذتها المدربتان المعتمدتان أخصائيتا التمريض، ريم غرم الله الغامدي وساره مبارك الغامدي، ومشرفة التطوع النسائي ربى عبدالله مقبول الغامدي لدى الهيئة بالمنطقة لمدة يومين بمعدل خمس ساعات يوميًا».

وبشأن أهمية التدريب، أوضح الزهراني، أن المتدربات سيصبحن من الممارسات الصحيات مستقبلًا؛ فتم تزويدهن بكافة المعلومات العلمية والطبية بشأن مبادئ الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة وكيفية التعامل مع تلك الحالات بمهنية واحترافية، مشيرًا إلى أن الشرح أثناء فعاليات الدورة باللغتين الإنجليزية والعربية تضمن عرض فيديوهات توعوية ومحاضرات شاملة عن البرنامج وكل ما يتعلق بالإسعافات الأولية.

وبيَّن الزهراني، أنه تم التركيز على التدريب حول الإجراءات المتبعة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي والإنعاش الرئوي للبالغ والطفل والرضيع، وكيفية علاج الغصة والاختناق بجسم غريب بطريقة هيميلك وتجبير الكسور وإيقاف النزيف بكافة أنواعه والإسعاف، منوهًا بتدريب الطالبات على التعامل مع حالات التسمم والصرع والحالات المرضية المزمنة والحروق والطوارئ البيئية والسكتة الدماغية وأمراض القلب الإسعافية وغيرها من حالات طارئة التي تحتاج إلى التدخل السريع لإنقاذها.

وأضاف الزهراني: أعطيت كل متدربة كتابًا شاملًا عن الإسعافات الأولية، وبعد اجتيازهن امتحان نهاية الدورة ستحصل كل منهن على بطاقة وشهادة باجتيازها معتمدة من مدير عام التدريب والموارد البشرية والمدير الطبي للبرنامج بالإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض.