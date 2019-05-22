السفير آل جابر: إيران تعرّقل اتفاق السويد في اليمن.. والحوثيون «دمية»

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين إلى اليمن محمد آل جابر، أنّ إيران تستخدم ميليشيا الحوثي كـ«دمية لا تملك من أمرها شيئًا»، لافتًا إلى أنّ الانقلابيين يماطلون في تنفيذ اتفاق السويد بتوجيهات من طهران.

وقال آل جابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «يحرص الحوثي على إخفاء ولائه وتبعيته لإيران وخاصة عن المغرر بهم والمخدوعين به، مبطنًا استغلال أبناء اليمن لمشروع النظام الإيراني، إلا أنّ عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المحيطين به والمتحكمين في مفاصل ميليشياته ونتيجة للضغوط على إيران استخدمته كدمية لا يملك من أمره شيئًا».

وأضاف: «يماطل الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى ويتعمد إطالة أمد الأزمة ويضاعف من تفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني بتوجيه من إيران عبر عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابين المحيطين به في تزامن واضح مع ارتفاع وتيرة الضغوط الدولية على النظام الإيراني».

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واتفاق السويد الذي تمّ توقيعه بالعاصمة ستوكهولم في ديسمبر الماضي، لا يزال يراوح مكانه بفعل أكثر من ثلاثة آلاف خرق ارتكبتها الميليشيات الانقلابية لما نصّ الاتفاق عليه؛ ما فاقم من الأزمة الإنسانية القائمة منذ صيف 2014، عندما انقلب الحوثيون على السلطة الشرعية وأشعلوا الحرب في البلاد.

ونفّذ الحوثيون ما وُصفت على نطاق واسع بـ«المسرحية الهزلية»، عندما سلّمت الميليشيات باللباس المدني قبل أيام موانئ الحديدة إلى عناصرها بالرداء العسكري، ضمن خطواتها التي أفرغت الاتفاق من محتواه.

في هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أنَّ ما جرى في الحديدة من تسليم ميليشيات الحوثي الموانئ لأنفسهم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسجارد أمر غير مقبول، ويخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق السويد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عبدالملك قوله إنّ مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها، وليس مباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني.