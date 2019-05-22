بنتن يعدِّد فوائد نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج

عدَّد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مميزات نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه.

ورفع الوزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على قرار الموافقة على النظام.

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وقال وزير الحج والعمرة: «إن إقرار هذا النظام يؤكد حرص المملكة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بتطبيق مبدأ التحول المؤسسي في مؤسسات أرباب الطوائف لتتكيف مع التغيير المستقبلي نحو الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وبيَّن الوزير أن القرار يقضي بإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مقفلة؛ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بإنشاء شركات متخصصة، وتوسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، وإمكانية رفع رأسمال الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وإتاحة الفرصة لعموم المواطنين للحصول على ترخيص لتقديم الخدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة، وتطبيق قواعد الحوكمة في شركات أرباب الطوائف، وحفظ حقوق طرفي الخدمة.

وأوضح الوزير أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للانتقال بقطاع مؤسسات أرباب الطوائف من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى قطاع رائد في تسخير أفضل التقنيات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، ويسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجالات مساندة لدعم المنافسة وضمان تحسين الخدمات؛ ما يسهم في استقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، وتعزيز جهود الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة لأبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.