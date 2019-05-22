تعميمٌ عاجل من «هدف» بشأن مستفيدي «حافز» خلال إجازة العيد

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز» بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك ابتداء من يوم الأحد 21 رمضان 1440هـ (الموافق 26 مايو الجاري)، وتستمر لمدة 14 يومًا.

وأكّد الصندوق في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل «حافز» لتكون في 30 مايو الجاري بدلًا من 5 يونيو المقبل.

وكان الصندوق قد كشف أمس الثلاثاء، عن تسجيل 8000 فرصة تدريبية للطلاب والطالبات، من قبل 500 منشأة، في برنامج التدريب الصيفي «صيفي».

وجدّد الصندوق، في بيانٍ له، دعوته لمنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ لعرض الفرص التدريبية أمام الطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع الإلكتروني للبرنامج «اضغط هنـا»، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذو القعدة 1440هـ الموافق (07 يوليو 2019)، وينتهي في 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق (01 أغسطس 2019).