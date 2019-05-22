السعودية تخاطب العالم: لدينا تراث غني وتقاليد عريقة ومتنوعة

أكَّدت المملكة العربية السعودية، أنّها كانت وما زالت وستظل تؤمن بقوة الثقافة والتراث الثقافي في جمع الناس والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة وبأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لتحقيق السلام والسعي المشترك مع كل الدول لبناء مستقبل ثقافي غني تزدهر فيه مختلف أنواع الثقافة والفنون.

جاء ذلك في كلمة المملكة في الحدث رفيع المستوى «الثقافة والتنمية المستدامة» الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، والتي ألقتها المشرف العام على العلاقات الدولية في وزارة الثقافة الدكتورة أفنان الشعيبي، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء.

وأفادت الشعيبي بأنّ الثقافة تعد جزءًا أساسيًّا من رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مشيرةً إلى أنّ رؤية المملكة 2030 تنص على أنّ الثقافة من مقومات جودة الحياة.

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وأضافت: «نؤمن أنَّ لدينا تراثًا غنيًّا وتقاليد عريقة ومتنوعة تنتمي لـ13 منطقة، ولدينا مبدعون من مجالات متنوعة فاز العديد منهم بجوائز عالمية، وتمت استضافة أعمالهم في محافل دولية مختلفة، وإثباتًا لإيماننا بالثقافة والتراث وبأهداف التنمية المستدامة، ترجمنا إيماننا بالعمل الواقع؛ حيث أعلنت بلادي في يونيو 2018، تأسيس وزارة الثقافة وأوكلت مهمة قيادتها لقائد مثقف من الشباب وهو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود».

وأوضحت أنّه في مارس الماضي، أطلقت وزارة الثقافة رؤية وتوجهات الثقافة، التي ترتكز على أربعة مبادئ أساسية هي القيادة والدعم والرعاية والتطوير لـ16 قطاعًا ثقافيًّا، من ضمنها اللغة والموسيقى والمتاحف والمكتبات والتراث الطبيعي والشعر وفنون الطهو والأزياء والمواقع الثقافية والتراثية والكتب والنشر، إلى جانب إطلاق 27 مبادرة ثقافية تعد هي فقط البداية وأبرزها مجمع الملك سلمان للغة العربية وبرنامج ثقافة الطفل وبرنامج ترجم ونشر الفن بالأماكن العامة وأسابيع للأزياء وأكاديميات للفنون وتوثيق التراث الشفهي وغير المادي وغيرها.

وتابعت: «بلادي، لرؤيتها وتوجهاتها الثقافية ثلاثة أهداف رئيسة وهي أن تكون الثقافة نمط حياة عامرة وصحية للجميع، وأن تكون داعمًا للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والفرص الاستثمارية، بالإضافة للمساهمة مع شركائنا من دول العالم المختلفة في التنمية الدولية المستدامة، ونريد أن يرى العالم ثقافتنا المعتدة بتاريخنا وإرثنا وتقاليدنا العريقة وسنشرع أبواب المملكة للثقافات الأخرى، في عملية تلاقي وتبادل ثقافي إنساني».

واستطردت: «نؤكّد في بلادي على رسالة وزير الثقافة الذي قال إنّنا صممنا رؤيتنا وتوجهاتنا لإزالة المعوقات، والحد من البيروقراطية، وتمكين المبدعين من ممارسة إبداعهم، وسنعمل على جعل الثقافة عاملًا لتكريس مفاهيم التعايش والحوار والسلام من أجل الأفضل، وسنمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً تتماشى بدقة مع المحاور الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».