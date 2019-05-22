السعودية اليوم / زمزم ماءٌ مباركٌ يروي ظمأ الصائمين



مكة المكرمة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

مع حلول أذآن المغرب يبدأ الصائمون بالمسجد الحرام إفطارهم فيروون عطشهم بشرب ماء زمزم المبارك شاكرين الله على ما أنعم الله به عليهم من الصيام مبتهلين إلى الله بالشكر على هذه النعم التي ينعمون بها داخل المسجد الحرام حيث تتوفر جميع الخِدْمات التي يحتاج إليها المعتمرون والزائرون ومنها توفر حافظات ماء زمزم .

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة سقيا زمزم إحدى الإدارات الخِدْمية التابعة للإدارة العامة لشؤون الخِدْمية على توفير ماء زمزم والإشراف العام على كل ما يخصه حيث يقدم ما يقارب عشرة آلاف حافظة في اليوم الواحد ويكون تعبئتها عبر 29 موضعًا تعبئة موجودة داخل المسجد الحرام وساحاته منها 20 موضع تعبئة للماء المبرد وتسعة مواضع للماء غير المبرد .

وتنشر إدارة سُقْيا زمزم أكثر من 10000 حافظة في جميع أرجاء المسجد الحرام وذلك لتسهيل الوصول لماء زمزم ومنع حالات الزحام عن المشربيات وخزانات الإستيل ويتم زيادة أعداد الحافظات حسب زيادة كثرة المصلين حيث تصل عدد الحافظات المتوفرة إلى 25000 حافظة كما تعمل إدارة زمزم على متابعة نظافة وسلامة الحافظات وذلك من خلال توفر مغسلة خاصة صممت وجهزت لغسيل الحافظات وتعمل المغسلة على غسيل 2136 حافظة و 1120 قاعة يوميًا كما توفر الرئاسة كذلك ماء زمزم طوال اليوم على مدار 24 ساعة حيث أنشأت 650 مشربية ووفرت 216 خزان إستيل وذلك لتوفير أعلى وأرقى سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام وقاصديه.

وعبر عدد من المعتمرين والزائرين عن تقديرهم وسعادتهم بما وفرته المملكة من خِدْمات جليلة لهم لكي يؤدوا نسكهم بكل يسر واطمئنان وسهولة ،وقال المعتمر السيد الحسن من المغرب إن الخِدْمات التي وجدها داخل المسجد الحرام ومنها توفر ماء زمزم المبارك بكل مكان مبردا وذلك من خلال الحافظات المنتشرة بالآلاف مؤكدا أن ذلك كان له أكبر الأثر لراحة الصائمين داخل المسجد الحرام.

من جانبه أبدى المعتمر عوض الكريم محمد من السودان إعجابه بما شاهده ولمسه من نظافة وجودة حافظات زمزم الموزعة في جميع أرجاء وساحات المسجد الحرام مثنيا على توفر تلك الخِدْمات وحسن التعامل من جميع العاملين بالمسجد الحرام وتوزيع ماء زمزم المبرد لهم حتى يطفئوا عطشهم مع حلول أذان المغرب سائلا الله تعالى أن يجزي بلاد الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمته وتقدمه للإسلام والمسلمين .

وقال المعتمر شهاب يوسف من مصر إن التنظيم الذي شاهده في تنظيم وتوزيع حافظات ماء زمزم المبارك يثير الإعجاب حيث يكون متوفرا في كل أرجاء المسجد الحرام منوهًا بما يقوم به العاملون بإدارة سقيا زمزم من الحفاظ على توفر هذا الماء المبارك مبردا على مدار الأربع وعشرين ساعة .

وأبدى المعتمر حسين إسلام من باكستان إعجابه بتوفير كراسي خاصة داخل المصليات المخصصة لذوي القدرات الخاصة والمشايات الرئيسية بالمسجد الحرام ، مؤكدًا أن ذلك يساعد ذوي القدرات الخاصة للوصول للحافظات وشرب ماء زمزم بكل يسر وسهولة داعيا الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة لما تقدمه من تسهيلات في جميع الخِدْمات التي تبعث الراحة والطمأنينة في نفوس المعتمرين .

// انتهى //

13:41ت م

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