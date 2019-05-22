السعودية اليوم / نادي حي الكواملة بتعليم جازان يختتم برامجه الرمضانية



جيزان 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

اختتم نادي الحي بالكواملة التابع لتعليم جازان أمس، ختام الفعاليات والأنشطة الرمضانية بحضور مساعد مدير عام تعليم جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيري .

وأوضح قائد النادي فهد بن حسن كاملي، أن النادي شهد فعاليات وأنشطة متنوعة استفاد منها أكثر من 1546 مشاركا، حيث تضمنت برامج اجتماعية وأسرية ووطنية ورياضية وتطوعية، مبيناً أن الدوري الرياضي شهد مشاركة 16 فريقاً، ومشاركت أكثر من 78 أسرة بالمسابقة الأسرية، إلى جانب الإفطار الرمضاني الجماعي .

وشهد الحفل الختامي تكريم الأسر الفائزة في المسابقات الثقافية والأسرية، وكذلك تكريم الفرق الفائزة في فئات البراعم والدرجة الأولى وجميع الفائزين بجوائز ومسابقات النادي .

// انتهى //

13:16ت م

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