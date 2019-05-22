السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل برامجها الدعوية لشهر رمضان بمحافظة النبهانية



بريدة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة النبهانية، خلال شهر رمضان المبارك، إقامة البرامج والأنشطة الدعوية المتضمنة دروس علمية، وكلمات دعوية في شرح كتاب رياض الصالحين، وفي شرح كتاب التوحيد، بالإضافة إلى شرح دروس عن الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، في عدد من جوامع ومساجد المحافظة.

وتأتي هذه البرامج الدعوية والدروس تماشياً مع توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط شرائح المجتمع كافة، من خلال مشاركة الدعاة المؤهلين لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وفق المنهج الوسطي المعتدل.

// انتهى //

13:12ت م

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