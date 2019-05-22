السعودية اليوم/ المؤتمر السعودي الأول لأبحاث التوحد بجامعة الأميرة نورة



الرياض 17 رمضان 1440 الموافق 22 مايو 2019 واس.

ينظم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن "المؤتمر السعودي الأول لأبحاث التوحد" في المدة 22-24 أكتوبر 2019م، بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومركز أبحاث التوحد، بهدف تعزيز الشراكة البحثية والعلمية، مع التركيز على أبحاث اضطرابات طيف التوحد محلياً.

وتكمن أهمية المؤتمر السعودي الأول لأبحاث التوحد على مستوى جامعة الأميرة نورة وعلى المستوى الوطني، من خلال إسهامه في تحقيق التوسع والتميز البحثي الوطني وتطور الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية للمصابين باضطرابات طيف التوحد نمو.

وأوضح استشاري الأمراض السلوكية عند الأطفال رئيس مركز نمو وتطور الطفل بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور صالح بن محمد الصالحي، أن المؤتمر سيستعرض الأوراق والأبحاث العلمية المتخصصة في طيف التوحد والمسببات والتحاليل الجينية إضافة للتدخلات والعلاجات المختلفة، كما تشمل الأبحاث التوحد لدى الأطفال واليافعين والبالغين، والتدخل الأسري العلاجي، وسيتضمن المؤتمر نقاشات وجلسات حوار بين خبراء محليين وعالمين لتبادل الخبرات وأحدث الأبحاث العلمية.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي افتتح مركز نمو الطفل في أبريل الماضي كمركز مرجعي للتعامل مع اضطرابات النمو والسلوك ـويختص بطيف التوحد حيث يقدم خدمات التشخيص المبكر والتقييم الشامل متعدد التخصصات وعمل الإجراءات التشخيصية، وبرنامج التدخل المبكر، والتأهيل الطبي، والمعالجة الطبية، ومعالجة الاضطرابات السلوكية الشديدة، والتدريب والتعليم، وعمل الأبحاث والدراسات ذات العلاقة.

ودعت اللجنة العلمية للمؤتمر الراغبين في تقديم أوراقهم العلمية من خلال موقع المؤتمر : http://www.sarc1.com/ .

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13:09ت م

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