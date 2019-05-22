السعودية اليوم / رئاسة الإفتاء تدشن تطبيق " اسئلني " على الأجهزة الذكية



الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

دشن معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، تطبيق الرد على أسئلة المستفتين ( اسئلني ASK ME ) على الأجهزة الذكية.

وأكد معاليه أن هذا التطبيق يأتي تمشيًا مع حرص ولاة الأمر على توفير كل ما يسهم في خدمة المواطن ،وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في استخدام التقنية .

وأشار إلى متابعة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لإنجاز هذا التطبيق الذي نفذ بجهود ذاتية من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة، وبسواعد وطنية.

وبيَّنَ الشيخُ العوَّادُ،أن التطبيق يستسقي جل فتاواه من فتاوى علماء أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة.

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13:04ت م

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