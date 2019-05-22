السعودية اليوم / مستشفيات الأحساء تجري 17312 عملية جراحية



الهفوف 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

أجرت مستشفيات وزارة الصحة بالأحساء 17312 عملية جراحية خلال العام الميلادي الماضي، منها 10255 عملية مجدولة، و 7057 عملية طارئة.

وأشارت صحة الأحساء أن مستشفى الولادة والأطفال يعد أكثر المستشفيات التي أجريت بها العمليات الجراحية، حيث بلغت 6238 عملية، يليه مستشفى الملك فهد بالهفوف بعدد 6164 عملية، ثم مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة بعدد 2141 عملية، كما أجرى مستشفى الأمير سعود بن جلوي 1717 عملية، فيما أجرى مستشفى مدينة العيون ومستشفى الجفر العام 1052 عملية.

وأضافت أن نسبة 65% من العمليات المجدولة في المحافظة كانت ضمن برنامج جراحة اليوم الواحد، حيث تتم هذه العمليات وفق ظروف آمنة وإجراءات دقيقة يتم فيها ملاحظة المريض لساعات محدودة ولاتستدعي إجراء التنويم داخل المستشفى، حيث يخرج المريض خلال 24 ساعة .

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13:02ت م

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