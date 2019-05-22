

نجران 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على المراكز التجارية ومحال ومنافذ بيع المفروشات والأثاث المكتبي والمنزلي والسجاد بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبد الله محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 57 محلاً ومنفذاً للبيع ، حصرت خلالها 192 موظفًا سعوديًا،فيما رصدت 52 وافدًا يعملون بالقطاع في المهن غير المشمولة بالتوطين، وتم ضبط 4 مخالفات لوافدين من جنسيات مختلفة يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وجارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أنظمة العمل عليهم ، إلى جانب حصر 11 فرصة عمل جديدة للسعوديين.

// انتهى //

12:58ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على المراكز التجارية ومحال المفروشات والأثاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.