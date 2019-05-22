السعودية اليوم / 12 ألف طالبة في برامج الموهوبات بتعليم عسير



أبهـا 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

نفّذت إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، منظومة من البرامج والمبادرات النوعية الهادفة إلى تجويد الأداء والمخرجات، واستكشاف مواهب الطالبات في شتى المجالات .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عدد البرامج بلغ 62 برنامجاً تدريبياً ، أبرزها المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ، ونظام التسريع ، وبرنامج الرعاية المدرسي ، وفصول الموهوبات ، وبرنامج منظومة الاختراع ، والذكاء الاصطناعي ، وهندسة الأردوينو، وبرنامج اجتياز الاختبارات الدولية في القراءة، بالإضافة إلى عشر مبادرات، وخمس فعاليات، و14 بحثاً علمياً ، و18 مشروعاً ، استهدفت 12433 معلمة وطالبة وولية أمر، خلال العام الدراسي المنصرم.

من جهتها بينت مديرة إدارة الموهوبات نجلاء الرفيدي ، أنه تم عقد العديد من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع مستوى التدريب لطالبات ومنسقات موهبة، واستكشاف المواهب وتنميتها وتطويرها، مشيرة إلى مشاركة 40 طالباً وطالبة في برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الصيفية، بهدف نشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمنهجه ومتطلباته ، و22 طالبة في البرامج التي تقدمها المراكز العلمية من ضمنها مركز عسير العلمي ، لدعم عمليتي التعليم والتعلم ، وإلهام العقول الشابة ، ونشر الوعي بمنهجية stem ، إضافة إلى مشاركة أربع طالبات في برامج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) ، بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية.

وأشارت الرفيدي إلى أن مركزي الموهوبات بأبها وخميس مشيط ، يقدمان خدمات تعليمية وتربوية ، من خلال برامج علمية متخصصة وفق ميول الطالبات الموهوبات.

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12:55ت م

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