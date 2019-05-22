السعودية اليوم / أمانة عسير تسحب 420 طناً من مياه الأمطار



أبهـا 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

واصلت فرق أمانة منطقة عسير الميدانية أعمالها في رفع ما خلفته الأمطار التي شهدتها مدينة أبها يوم أمس ، حيث عمل حوالي 134عاملاً ومراقباً على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار, مدعّمين بآليات ثقيلة ومتنوعة للإسهام في رفع وإزالة نواتج مخلفات الأمطار.

وتلقّت الأمانة العديد من البلاغات الواردة يوم أمس من مركز العمليات بإدارة الطوارئ لتجمعات محدودة لمياه الأمطار في مواقع متفرقة من مدينة أبها ، وعلى إثرها انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في تلك المواقع وعملت على سحب المياه المتجمعة وتحرير الطرقات من تجمعات المياه, إضافة إلى نظافة المواقع المستهدفة عبر إزالة نواتج مخلفات مياه الأمطار من العبارات تمهيداً لمعالجتها.

وتم الاستعانة بفرق ميدانية مكونة من 134 من القوى العاملة, بجانب 12 جهازاً إشرافياً ورقابياً موزعاً على مواقع متفرقة بمدينة أبها، ومدعمين بأكثر من 12 معدّة متنوعة وآلية مختلفة, حيث تم سحب نحو 420 طناً من مياه الأمطار المتجمعة، إضافة إلى استمرار العمل على إزالة نواتج مخلفات مياه الأمطار من خلال تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة والعبارات بالطرقات الرئيسية لضمان استمرار الحركة المرورية.

// انتهى //

12:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.