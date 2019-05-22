السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران



نجران 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب, وحبونا, وخباش، ويدمه، ومراكز بئر عسكر، والخانق، وهدادة، والمجمع والجفة، وشقة الكناور، والمندفن، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب، ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:04ت م

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