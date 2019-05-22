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العجلان يدعو السعودية وطيران ناس للتفاعل مع دعوات مقاطعة السياحة التركية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن مكاتب السفر والسياحة تفاعلت مع الدعوات الشعبية لمقاطعة السياحة في تركيا، واستقبلت طلبات كثير من المواطنين بالإلغاء.
وتمنى العجلان تفاعل الخطوط السعودية وطيران ناس بإعفاء المواطنين من رسوم إلغاء وتغيير تلك الحجوزات كبادرة من الخطوط الوطنية التي اعتدنا منها دائماً الوقوف مع الوطن.
في وقت سابق قال العجلان: إن بعض الإخوة والأخوات مشاهير السوشيال ميديا كانوا قدموا حملات دعائية للسياحة وتملك العقار في تركيا، اليوم عليهم واجب وطني بالتحذير من السفر والتملك هناك، في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرض لها السعوديون والخطاب الرسمي العدائي المتصاعد ضد بلدنا من رموز السلطة التركية.
ولفت العجلان إلى أن الخطاب العدائي من رموز الحكومة التركية وجد تجاوباً من قبل القطاعات السياحية والتجارية في تركيا وانعكس على شكل مضايقات للسعوديين، ونحن كمواطنين سواء رجال أعمال أو سياح أو مشاهير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، علينا واجب الدفاع عن الوطن كلّ في مجاله، ومواجهة الخطاب التركي العدائي.
وشدد العجلان على أن ما يتعرض له السعوديون في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة واستقبلنا كثيراً من الوفود الأجنبية التي زارت غرفة الرياض ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين.
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