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2019-05-22 عدم إلزام مستفيدي حافز بإتمام المهام خلال إجازة العيد وتقديم صرف الإعانة متابعات الخليج 365 - واس أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز” بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .

وأكد “هدف”، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل “حافز” لتكون في 30 مايو الجاري بدلا من 5 يونيو المقبل.









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