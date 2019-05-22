شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى التاسعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-22 أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى التاسعة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة ، وميسان ، والجموم ، والكامل والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني هنا، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى التاسعة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.