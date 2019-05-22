- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. الأميرة نورة تكشف كواليس يا ليل قل لي وينها لوالدها خالد بن يزيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الأميرة نورة تكشف كواليس يا ليل قل لي وينها لوالدها خالد بن يزيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الأميرة نورة بنت الأمير الراحل الشاعر خالد بن يزيد عن كواليس أغنيتي “كلمت والصوت مبحوح الحروف”، و”يا ليل قل لي وينها”، وعلاقتهما بوالدتها.
وقالت الأميرة نورة خلال حواره ببرنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية” إن سبب كتابة “كلمت والصوت مبحوح الحروف” كانت أيام خطوبة الشاعر خالد بن يزيد ووالدتها، وكانت أمها وقتها “متضايقة” من شيء ما، ليحس خالد بن يزيد بصوتها المخنوق وحاول أن يسألها عن ما بها ولكنها كانت خجولة حينها ولم تتحدث.
أما كتابة أغنية يا ليل قل لي وينها فقالت الأميرة نورة: “والدي كان في أمريكا، وكان مسافراً وحده ووالدتي كانت في الرياض، وبحكم تغيير فرق الوقت كان نومه ملغبطاً.. استيقظ من النوم يناديها، مشاعل.. مشاعل، انتبه إن هو في أمريكا وهي في الرياض، وعلى طول كلمها يحكي ليها الموقف، وطلع معه المطلع بداية البيت (يا ليل قل لي وينها)”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الأميرة نورة تكشف كواليس يا ليل قل لي وينها لوالدها خالد بن يزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.