فيديو.. الأميرة نورة تكشف كواليس يا ليل قل لي وينها لوالدها خالد بن يزيد

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الأميرة نورة بنت الأمير الراحل الشاعر خالد بن يزيد عن كواليس أغنيتي “كلمت والصوت مبحوح الحروف”، و”يا ليل قل لي وينها”، وعلاقتهما بوالدتها.

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وقالت الأميرة نورة خلال حواره ببرنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية” إن سبب كتابة “كلمت والصوت مبحوح الحروف” كانت أيام خطوبة الشاعر خالد بن يزيد ووالدتها، وكانت أمها وقتها “متضايقة” من شيء ما، ليحس خالد بن يزيد بصوتها المخنوق وحاول أن يسألها عن ما بها ولكنها كانت خجولة حينها ولم تتحدث.



أما كتابة أغنية يا ليل قل لي وينها فقالت الأميرة نورة: “والدي كان في أمريكا، وكان مسافراً وحده ووالدتي كانت في الرياض، وبحكم تغيير فرق الوقت كان نومه ملغبطاً.. استيقظ من النوم يناديها، مشاعل.. مشاعل، انتبه إن هو في أمريكا وهي في الرياض، وعلى طول كلمها يحكي ليها الموقف، وطلع معه المطلع بداية البيت (يا ليل قل لي وينها)”.