التقديم مستمر على الوظائف التعليمية عبر جدارة.. هنا رابط معرفة احتياج التعيين

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

مع بدء التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، أتاحت التعليم التعرّف على التوزيع التفصيلي لاحتياج تعيين المعلمين والمعلمات على الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤١هـ حسب القطاعات.

ويمكن معرفة التوزيع التفصيلي لاحتياج التعيين لعام 1441 هـ حسب القطاعات على الرابط هنا

وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.

وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

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وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

كما كشفت الوزارة عن دليل التخصصات لشغل⁧ الوظائف التعليمية⁩.

دليل التخصصات للمعلمين

هنا

دليل التخصصات للمعلمات

هنا