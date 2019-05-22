شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: تقديم صرف «حافز» إلى 30 مايو الجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز» بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز» بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وأكد «هدف»، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل «حافز» لتكون في 30 مايو الجاري بدلا من 5 يونيو المقبل.



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