تابع مبادرة سند الزواج لمحمد بن سلمان 1440 تسجيل الدفعة الخامسة وشروط الأهلية وكيفية التسجيل في...

متابعة متميزة من خلال عرب نيوز لأحدث الأخبار السعودية، حيث نتابع معكم أهم البرامج والخدمات والتي تقدمها المملكة لمواطنيها من أجل التمتع بحياه أفضل، ومن بين تلك الخدمات مبادرة سند الزواج لمحمد بن سلمان، حيث التسجيل في الدفعة الخامسة من البرنامج على أن يتم التحقق من أهلية البيانات لاحقا، وقد أعلن البرنامج أنه تم صرف الدفعة الأولى والثانية، والدفعة الثالثة والرابعة قيد الإجراء، مع التحقق من أهلية الدفعة الرابعة حاليا، مبادرة سند الزواج.

نتابع معكم من وقت للثاني، كافة الأخبار المتنوعة عن المملكة العربية السعودية، ونستمر برصد التقارير الإخبارية المتنوعة، حول تقرير مبادرة سند للزواج، ولكن بشروط معينة نقوم بشرحها في السطور المقبلة، مع شرح بالفيديو حول التسجيل في الموقع المباشر، وطرق التسجيل المباشر، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

مبادرة سند الزواج

مبادرة سند الزواج هي مبادرة اجتماعية يتم تقديمها عبر برنامج سند محمد بن سلمان، ويتم تخصيصها للمتزوجين حديثا بقصد تخفيف الأعباء الحياتية للزواج، وتعزيزا للوعي المعرفي من خلال تطبيق بعض الآليات المبتكرة.

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شروط الأهلية للتسجيل في مبادرة سند الزواج

وقد حددت المملكة السعودية مجموعة من الشروط التي من خلالها يتم التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج وتتمثل في التالي:

أن يتمتع كلا من الزوج والزوجة بالجنسية السعودية.

أن يكون عمر الزوج( 21- 40) عام وعمر الزوجة ( 18- 40) سنة.

أن يكون المرة الأولى لزواج الرجل.

حصول المتقدم على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى أكثر من عام على تاريخ عقد الزواج وقت التقديم.

ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 رؤيال سعودي والمقصود بالدخل المبلغ المسجل والخاضع للاشتراك عند الجهات الحكومية سواء كانت تأمينات اجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد أو الخدمة المدنية. .

ألا يتعدى المهر 50 ألف ريال سعودي.

ضرورة اتمام دورة الوعي المالي والوصول لنسبة 60%.

تعطى الأولوية للأيام وشهداء الواجب وذوي الإحتياجات الخاصة.

مراحل مبادرة سند للزواج

انشاء حساب جديد.

اجتياز دورة الوعي المالي.

استكمال تسجيل البيانات الشخصية.

التحقق من الأهلية ومطابقة المتقدم للشروط.

ظهور النتائج ودعوة المتقدمين للاستكمال البيانات المطلوبة.

صرف العطاء.

التسجيل في برنامج سند الزواج

للحصول على مبادرة محمد بن سلمان للزواج لابد من اتباع مجموعة من الخطوات للتسجيل والتي تتمثل في الآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان من هنا.

اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

اجتياز دورة الوعي المالي

ادخال البيانات الخاصة بالمتقدم.

الإقرار والتعهد بصحة البيانات.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.

يهدف برنامج سند الزواج إلى توجيد العمل الغير ربحي والذي يختص بالمساندة المالية للفئات الإجتماعية الأكثر احتياجا، بغرض تحقيق التوازن بين فئات المجتمع في ضوء تحقيق بعض الملامج الإقتصادية والطموحات المستقبلية

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