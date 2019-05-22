، القاهرة تشهد اليوم جولة جديدة من محاكمات علاء وجمال مبارك ،

- 1/2
- 2/2
تنظر محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".
وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
القاهرة تشهد اليوم جولة جديدة من محاكمات علاء وجمال مباركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
تنظر محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".
وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:58 PM
بتهمة التربح والحصول على أموال دون وجه حق "التلاعب بالبورصة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة بجمهورية مصر العربية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".
وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
، القاهرة تشهد اليوم جولة جديدة من محاكمات علاء وجمال مبارك ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة تشهد اليوم جولة جديدة من محاكمات علاء وجمال مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.