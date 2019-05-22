محمد بن مسعود - الدمام - أكّد عدم إلزام المستفيدين بإتمام المهام الأسبوعية خلال إجازة العيد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وأكّد "هدف"، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل "حافز"؛ لتكون في 30 مايو الجاري بدلاً من 5 يونيو المقبل. "هدف": تقديم صرف إعانة "حافز" لتكون في 30 مايو الجاري وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-22 أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وأكّد "هدف"، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل "حافز"؛ لتكون في 30 مايو الجاري بدلاً من 5 يونيو المقبل. Advertisements 22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 11:55 AM أكّد عدم إلزام المستفيدين بإتمام المهام الأسبوعية خلال إجازة العيد أكّد عدم إلزام المستفيدين بإتمام المهام الأسبوعية خلال إجازة العيد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وأكّد "هدف"، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل "حافز"؛ لتكون في 30 مايو الجاري بدلاً من 5 يونيو المقبل. ، "هدف": تقديم صرف إعانة "حافز" لتكون في 30 مايو الجاري ،

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