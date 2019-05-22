، أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميل ،

محمد بن مسعود - الدمام - العقود الآجلة لخام غرب تكساس "يوليو" انخفضت 59 سنتاً

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.