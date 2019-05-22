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تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.
أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:57 AM
العقود الآجلة لخام غرب تكساس "يوليو" انخفضت 59 سنتاً
تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.
، أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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