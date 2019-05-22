، "أرامكو" و"سيمبرا" توقعان اتفاقية لتصدير الغاز من ميناء بورت آرثر الأمريكي ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها أبرمت اتفاقا لمدة 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة سيمبرا.
وحسب وكالة "رويترز" تعمل الشركتان على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 % في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.
وقال بيان مشترك إن "اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير".
تفصيلاً، أعلن كل من "أرامكو" و"سيمبرا"، اليوم، أن شركتيهما التابعتين "خدمات أرامكو" و"سيمبرا للغاز الطبيعي المسال" وقعتا اتفاقية مبدئية يتم التفاوض بموجبها على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً من المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر في أمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي لا يزال قيد الإنشاء، وكذلك التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها 25 % في المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال وإعدادها بالصيغة النهائية.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المهندس أمين الناصر؛ رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة سيمبرا للغاز الطبيعي المسال خطوة كبيرة إلى الأمام في إستراتيجيتنا طويلة الأجل لنصبح مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال، إذ يتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 4 % سنوياً، كما أنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الطلب 500 مليون طن متري سنوياً بحلول 2035 لذلك نرى فرصاً كبيرة في هذه السوق؛ ما يجعلنا نواصل بناء الشراكات الإستراتيجية التي تمكننا من تلبية الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المُسال".
"أرامكو" و"سيمبرا" توقعان اتفاقية لتصدير الغاز من ميناء بورت آرثر الأمريكيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها أبرمت اتفاقا لمدة 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة سيمبرا.
وحسب وكالة "رويترز" تعمل الشركتان على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 % في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.
وقال بيان مشترك إن "اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير".
تفصيلاً، أعلن كل من "أرامكو" و"سيمبرا"، اليوم، أن شركتيهما التابعتين "خدمات أرامكو" و"سيمبرا للغاز الطبيعي المسال" وقعتا اتفاقية مبدئية يتم التفاوض بموجبها على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً من المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر في أمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي لا يزال قيد الإنشاء، وكذلك التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها 25 % في المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال وإعدادها بالصيغة النهائية.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المهندس أمين الناصر؛ رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة سيمبرا للغاز الطبيعي المسال خطوة كبيرة إلى الأمام في إستراتيجيتنا طويلة الأجل لنصبح مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال، إذ يتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 4 % سنوياً، كما أنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الطلب 500 مليون طن متري سنوياً بحلول 2035 لذلك نرى فرصاً كبيرة في هذه السوق؛ ما يجعلنا نواصل بناء الشراكات الإستراتيجية التي تمكننا من تلبية الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المُسال".
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:45 AM
لشراء 5 ملايين طن سنوياً من "المسال" لمدة 20 عاماً من المرحلة الأولى للمشروع
أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها أبرمت اتفاقا لمدة 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة سيمبرا.
وحسب وكالة "رويترز" تعمل الشركتان على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 % في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.
وقال بيان مشترك إن "اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير".
تفصيلاً، أعلن كل من "أرامكو" و"سيمبرا"، اليوم، أن شركتيهما التابعتين "خدمات أرامكو" و"سيمبرا للغاز الطبيعي المسال" وقعتا اتفاقية مبدئية يتم التفاوض بموجبها على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً من المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر في أمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي لا يزال قيد الإنشاء، وكذلك التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها 25 % في المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال وإعدادها بالصيغة النهائية.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المهندس أمين الناصر؛ رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة سيمبرا للغاز الطبيعي المسال خطوة كبيرة إلى الأمام في إستراتيجيتنا طويلة الأجل لنصبح مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال، إذ يتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 4 % سنوياً، كما أنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الطلب 500 مليون طن متري سنوياً بحلول 2035 لذلك نرى فرصاً كبيرة في هذه السوق؛ ما يجعلنا نواصل بناء الشراكات الإستراتيجية التي تمكننا من تلبية الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المُسال".
، "أرامكو" و"سيمبرا" توقعان اتفاقية لتصدير الغاز من ميناء بورت آرثر الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو" و"سيمبرا" توقعان اتفاقية لتصدير الغاز من ميناء بورت آرثر الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.