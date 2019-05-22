، "أرامكو" و"سيمبرا" توقعان اتفاقية لتصدير الغاز من ميناء بورت آرثر الأمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لشراء 5 ملايين طن سنوياً من "المسال" لمدة 20 عاماً من المرحلة الأولى للمشروع

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها أبرمت اتفاقا لمدة 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة سيمبرا.

وحسب وكالة "رويترز" تعمل الشركتان على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 % في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وقال بيان مشترك إن "اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير".

تفصيلاً، أعلن كل من "أرامكو" و"سيمبرا"، اليوم، أن شركتيهما التابعتين "خدمات أرامكو" و"سيمبرا للغاز الطبيعي المسال" وقعتا اتفاقية مبدئية يتم التفاوض بموجبها على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً من المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر في أمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي لا يزال قيد الإنشاء، وكذلك التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها 25 % في المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال وإعدادها بالصيغة النهائية.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المهندس أمين الناصر؛ رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة سيمبرا للغاز الطبيعي المسال خطوة كبيرة إلى الأمام في إستراتيجيتنا طويلة الأجل لنصبح مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال، إذ يتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 4 % سنوياً، كما أنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الطلب 500 مليون طن متري سنوياً بحلول 2035 لذلك نرى فرصاً كبيرة في هذه السوق؛ ما يجعلنا نواصل بناء الشراكات الإستراتيجية التي تمكننا من تلبية الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المُسال".