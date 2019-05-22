انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية مشتركة في بحر العرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 11:52 صباحاً - نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعمليات مشتركة للقوات البحرية الأمريكية الموجودة في سواحل منطقة الخليج العربي حالياً تتقدمها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.

وقال فريق التواصل في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره: "حاملة الطائرات الأمريكية آبراهام لینکولن وقوة المهام القاصفة، وسفينة الهجوم البرمائية كيراساج تنفذ عمليات مشتركة في بحر العرب من أجل زيادة القدرة القتالية والاستعداد البحري، ولردع الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تهدد قوات ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "ستواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط على النظام في طهران، حتى تستعد قيادته للعودة إلى صفوف الدول المسؤولة".

Advertisements

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يستمر فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران،ودفع البنتاغون بقوات إلى المنطقة منذ مطلع الشهر الجاري، في استعدادات لأي أعمال عدائية لإيران على أهداف أمريكية أو تهديد لمصالحها في المنطقة.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.