"اليويفا" يجبر تشيلسي على بيع هازارد إلى ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي تشيلسي الإنجليزي على الموافقة على بيع نجمه البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اقتراب هازارد من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، خاصة في ظل عدم تجديد تعاقده مع تشيلسي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نادي تشيلسي اتخذ قراره النهائي بالموافقة على رحيل هازارد إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيوافق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد بسبب تخوفه من رحيله بشكل مجاني بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما قد يورطه في مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

وستكلف الصفقة خزائن النادي الإسباني نحو 100 مليون يورو، وهو ما سيضمن لتشيلسي عدم التعرض لأي عقوبة بداعي مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، خاصة في ظل العقوبات التي تعرض لها مؤخرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقب تشيلسي بالحرمان من إبرام تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات، بسبب مخالفة لوائح التعاقد مع اللاعبين الصغار دون 18 عاما.