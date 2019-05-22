إيداع راتب مايو بعد أيام وآمال بإجازة عيد فطر مختلفة

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب الموظفون إيداع رواتب شهر مايو في الحسابات، والمقرر يوم الاثنين 27 مايو الجاري، وهو الراتب الذي يعول عليه الموظفون للاستمتاع بإجازة العيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد أيام من صرف الراتب.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وفي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخيره يومًا بعده.

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ويستبشر البعض بصرف الراتب خيرًا، ذلك لأنه يأتي قبل إجازة عيد الفطر ما يسمح لهم بقضاء إجازة مختلفة، حيث اقترح بعضهم السفر إلى بعض المعالم الأثرية في المملكة، فيما قال البعض الآخر إنه سيستغل الفرصة للحصول على إجازة للترفيه عبر اللجوء إلى بعض الفعاليات في المناطق.

مطالب واحتياجات:

ولكن وضعَ موظفون خططًا أخرى لراتب هذا الشهر، فمنهم من قرر استغلال الراتب في شراء بعض الاحتياجات الخاصة ومنها ملابس الصيف.

وما بين الرفاهية والمطلوب يظل الراتب هو الفرحة التي ينتظرها الجميع في يوم 27 ميلاديًا، وسعادة تدخل على قلوب نحو 1.5 مليون موظف وعائلتهم وهم عدد العاملين في القطاع الحكومي.