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2019-05-22 بدر العساكر ضيف الليوان على خليجية متابعات الخليج 365 - الرياض يستضيف برنامج “الليوان”، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على روتانا خليجية، بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مركز مبادرات مسك. Advertisements يذاع برنامج الليوان اليوم الأربعاء، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، فيما يتحدث بدر العساكر عن حكايا مسك والشباب، والعديد من الموضوعات الهامة الأخرى.









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