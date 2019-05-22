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السفير آل جابر: إيران تستخدم الحوثي كدمية لا يملك من أمره شيئاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الحوثي يحرص على إخفاء ولائه وتبعيته لإيران وخاصة عن المغرر بهم والمخدوعين به، مُبطنًا استغلال أبناء اليمن لمشروع النظام الإيراني.
وقال آل جابر إن عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المحيطين بالحوثي والمتحكمين في مفاصل ميليشياته ونتيجة للضغوط على إيران استخدمته كدمية لا يملك من أمره شيئاً.
وتابع سفير المملكة لدى اليمن أن الحوثي يماطل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى، ويتعمد إطالة أمد الأزمة ويضاعف من تفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني بتوجيه من إيران عبر عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابيين المحيطين به في تزامن واضح مع ارتفاع وتيرة الضغوط الدولية على النظام الإيراني.
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