فيديو.. تفاعل كبير مع المنشد محمد البدر في ليالي أبها الرمضانية

2019-05-22

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها

قدم المنشد محمد البدر، العديد من الأناشيد والأغاني الوطنية ضمن فعاليات ليالي أبها الرمضانية مساء يوم أمس الثلاثاء على مسرح بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة، حيث قوبل بالتصفيق الحار من الجمهور تفاعلًا مع ما قدمه.

وفي لقاء مع “متابعات الخليج 365” أكد البدر أن حديقة أبها الجديدة المطلة على بحيرة السد من أجمل المواقع التي يرتادها الزوار القادمون إلى أبها، مقدمًا الشكر والتقدير والعرفان إلى أمير منطقة عسير وشركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات وللجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها على دعوتهم له للمشاركة بالفعاليات.

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كما قدم البدر الشكر إلى “متابعات الخليج 365” على تواجدها دائمًا في جميع الأماكن للمشاركة في تغطية ونقل جميع الفعاليات بمنطقة عسير وباقي مناطق المملكة.

وتوالت الفقرات المصاحبة لحفل ليالي الخليج الرمضاني بأنواع من الفقرات بين الفوازير الرمضانية للأطفال والفطرة والقريقعان والعروض الشيقة للجمهور.