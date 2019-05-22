فرنسا تتهم يوسف العبيدي رئيس beIN Sports بالفساد النشط

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

اتهمت فرنسا القطري يوسف العبيدي رئيس مجموعة beIN Sports والسنغالي لامين دياك بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وذلك نقلاً عن وكالة “فرانس برس” التي استقت معلوماتها من مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدي بـ”الفساد النشط”، فيما اتهموا دياك بـ”الفساد السلبي”، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”.

والعبيدي هو أيضًا رئيس شبكة “بي إن سبورتس” في فرنسا، ومقرب جدًا من رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضًا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار قامت بها في خريف العام 2011 شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” العائدة ملكيتها لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليًا 85 عامًا والذي شغل هذا المنصب من 1995-2015، وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.

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ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في قطر وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن (التحويلان معًا) “لا يعاد تسديدها”، وهذا ما أثار شكوك القضاة.