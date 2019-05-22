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إرشادات مهمة من رئاسة الحرمين للمعتمرين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قدمت رئاسة شؤون الحرمين بعض النصائح المهمة بشأن آداب الحرمين، مؤكدةً أن صلاة ركعتي الطواف جائزة في أي موقع بالمسجد الحرام ولا يشترط أن تكون خلف المقام.
وأوضحت الهيئة لقاصدي الحرم المكي الشريف، أنه يتوافر لدى مكتبة الحرم العديد من المؤلفات بمختلف التخصصات، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخدمة بالزيارة والاطلاع والبحث.
وشددت رئاسة الهيئة على ضرورة سؤال أهل العلم في مسائل العمرة والمناسك وعدم اللجوء إلى عامة الناس حتى لا يقع المعتمر في محظور شرعي.
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