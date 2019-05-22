الان تتابع ١٠٤٥٦ وظيفة تعليمية شاغرة للرجال والنساء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: في أول إعلان تعليمي لوزارة التعليم، بعد تمكين الجهات الحكومية، بدأ التقديم علي ١٠٤٥٦ وظيفة تعليمية للعام الدراسي ١٤٤١هـ في وقت واحد للرجال والنساء. ولمزيد من التفاصيل https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-oc-2019-10.aspx … وللتقديم على الوظائف عبر منظومة جدارة https://www.mcs.gov.sa/Eservices/Pages/ServiceInfo.aspx?gc=7 …

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