شكرا لقرائتكم خبر عن برَد ورياح نشطة على «الجنوبية».. وغبار على الرياض و«الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.