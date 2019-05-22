فيديو.. لص يسرق سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام محل بجدة

دبي - بواسطة محمد فارس تكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن شخص أقدم على سرقة سيارة من أمام أحد المحالّ بحي أبرق الرغامة بجدة، بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل.

وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة سيارة من نوع تويوتا وهي متوقفة أمام المحل مضاءة الأنوار الأمامية، حتى اقترب منها لص يرتدي تي شيرت وبنطالا رياضيا، وعندما تأكد من خلوها من الركاب أسرع بقيادتها بعيدا.

يُذكر أن المرور حذر من ترك المركبة في وضع التشغيل، ودعا إلى التأكد من إطفاء محركها وإغلاقها جيدًا عند النزول منها، علاوة على أن ترْك المركبة مفتوحة وفي وضع تشغيل بعد مغادرتها يُعد مخالفة مرورية.