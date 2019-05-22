«بولار» تطلق أفخم ساعاتها الذكية.. إمكانات هائلة وتصميم جذاب

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كشفت شركة بولار (Polar) عن ساعتها الذكية Vantage V Titan الجديدة، التي تخاطب الرياضيين بفضل وزنها الخفيف وتصميمها الجذاب.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن ساعتها الذكية الجديدة تعتبر الإصدار الفاخر من الساعة Vantage V؛ حيث تم تصنيع جسم الساعة من التيتانيوم مع سوار ثنائي اللون، وتدعم الساعة الجديدة جميع الوظائف الخاصة بالرياضيين..، ومنها قياس معدل نبضات القلب بدقة شديدة وفي ظل أصعب الظروف.

علاوة على أن الساعة الذكية Vantage V Titan تتيح للمستخدم إمكانية تحديد الموقع دون الحاجة إلى هاتف ذكي مقترن بها، وذلك عن طريق النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGLONASS، كما توفر الساعة العديد من الملاحظات حول حالة التدريب الحالية، ويمكن حسب الرغبة توجيه الإشعارات من الهاتف الذكي.

وأعلنت شركة بولار أن سعر الساعة الذكية Vantage V Titan الجديدة يبلغ 600 دولار أمريكي.

