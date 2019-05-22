خدمة Translatotron .. ترجمة الحديث الصوتي إلى كلام منطوق

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كثيرة هي التطبيقات المتخصصة في مجال الترجمة الفورية سواء عبر ترجمة النصوص أو تحويل الحديث الصوتي إلى كلام منطوق، إلا أن خدمة Translatotron الجديدة التي طورتها شركة جوجل تجاوزت هذا الأمر حيث عملت على تطوير هذه الخدمة لتعمل على ترجمة الكلام المسموع إلى كلام مسموع بلغة أخرى مباشرة دون الحاجة إلى تحويله إلى نص مكتوب. وتعتمد الخدمة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في ترجمة الكلام المنطوق إلى كلام منطوق مباشرة، ما يلغي الحاجة لأي نص، وقالت “جوجل” إن هناك ثلاث مراحل لأنظمة الترجمة في الوقت الراهن، وهي: التعرف التلقائي على الكلام؛ الذي يحول الكلام إلى نص، والترجمة الآلية؛ التي تترجم ذلك النص إلى لغة أخرى، ومرحلة تحويل النص إلى كلام.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه الخطوات المتتالية أدى إلى تطوير خدمات، مثل مترجم “جوجل”، وتعتزم الشركة أن تستخدم نموذجا واحدا يتجنب تقسيم المهمة إلى مراحل منفصلة، إذ لا يحتاج إلى النص في الترجمة، وهذا يعني سرعة في الترجمة..، وأخطاء أقل.

وقالت “جوجل” إن الخدمة الجديدة تستخدم الصور الطيفية كمدخلات ويولد صورا طيفية أخرى، ويعتمد أيضا على مشفر صوتي عصبي، ومشفر لإخراج الصوت، ما يعني أن النظام يحتفظ بالخصائص الصوتية للمتحدث عند الترجمة.

