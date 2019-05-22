السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق غداً أول جائزة عربية للتميز الحكومي



القاهرة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية غداً الخميس جائزة "التميز الحكومي العربي" التي تقام برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاء الإعلان عن ذلك انسجامًا مع رغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإطلاق جائزة للأداء الحكومي المتميز في الدول العربية لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.

وتعد هذه الجائزة هي الأولى من نوعها في هذا المجال والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية.

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10:55ت م

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