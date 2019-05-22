

نيويورك 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

التقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية

وثمّن منزلاوي الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة لإبراز التراث الحضاري الغني الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية وتنوع ثقافاتها وتقاليدها العريقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض رؤية وزارة الثقافة وتوجهاتها لدعم ورعاية وتطوير القطاع الثقافي والتراثي في المملكة في مختلف المجالات، ومناقشة المشروعات المستقبلية وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لإبراز جهود المملكة الثقافية.

حضر اللقاء المختص بالعلاقات الدولية في وزارة الثقافة فيصل الحويل، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم السكرتير أول محمد القاضي.

// انتهى //

09:23ت م

0011



نيويورك 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واسالتقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور خالد منزلاوي في مكتبه أمس الثلاثاء المشرف العام على العلاقات الدولية بوزارة الثقافة الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي، وذلك على هامش تمثيلها لوفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت له رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.وثمّن منزلاوي الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة لإبراز التراث الحضاري الغني الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية وتنوع ثقافاتها وتقاليدها العريقة.وجرى خلال اللقاء استعراض رؤية وزارة الثقافة وتوجهاتها لدعم ورعاية وتطوير القطاع الثقافي والتراثي في المملكة في مختلف المجالات، ومناقشة المشروعات المستقبلية وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لإبراز جهود المملكة الثقافية.حضر اللقاء المختص بالعلاقات الدولية في وزارة الثقافة فيصل الحويل، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم السكرتير أول محمد القاضي.// انتهى //09:23ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور منزلاوي يلتقي المشرف العام على العلاقات الدولية بوزارة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.