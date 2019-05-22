سياسي / الاتحاد الأفريقي يطالب بالحل السياسي في ليبيا



طرابلس 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

أكد مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أن الاتحاد نادى منذ البداية بإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشددًا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وقال المسؤول الأفريقي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا إن الاتحاد ركز على مساعدة الأطراف الليبية على معالجة نواقص الاتفاق لكن الخلاف بين مجلسي النواب والرئاسي عطل الوصول لنتائج جيدة.

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09:18ت م

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